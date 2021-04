Benevento. Inzaghi ne convoca 26 per il Sassuolo: out solo Moncini

C'è un solo assente tra i convocati del Benevento per la gara di domani sera contro il Sassuolo: si tratta dell'attaccante Gabriele Moncini, ancora alle prese con il suo infortunio. Ranghi completi quindi per Pippo Inzaghi che avrà l'imbarazzo della scelta per la formazione da schierare nel posticipo della 30a giornata di Serie A. Questa la lista dei 26 convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Tuia, Pastina, Foulon.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne, Tello.

ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau.