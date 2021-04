Picerno, la vittoria nel derby assume valore nella classifica avulsa

La vittoria nel derby del Mancinelli assume un importante peso specifico per il Picerno. Oltre ad aver ribaltato il 2-1 dell'andata, la squadra di Palo ha segnato un gol in più nel finale, che gli garantisce una posizione migliore rispetto al Lavello in caso di arrivo a pari punti alla fine del campionato. Ma non solo. Nella classifica avulsa al momento precede sia la compagine ofantina che la Fidelis Andria. Infatti nelle cinque gare disputate tra le tre formazioni i melandrini sono in vantaggio: Picerno 9, Lavello 6, Fidelis Andria 0. Dunque i picernesi sono terzi a tutti gli effetti in attesa di disputare tra le mura amiche gli altri due scontri diretti fondamentali contro Bitonto tra sei giorni e contro il Casarano alla quintultima giornata.