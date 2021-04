Serie D/F: ufficiale il rinvio di Vastogirardi-Campobasso

Era nell'aria e nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità del rinvio del derby Vastogirardi-Campobasso in programma mercoledì al Di Tella. Le positività riscontrate sabato sera nel gruppo squadra del Vastogirardi che avevano già portato al rinvio della gara di domenica contro l'Aprilia non consentono ancora, alla formazione allenata da Prosperi, di affrontare impegni ufficiali. Da qui il rinvio a data da destinarsi del derby. Per il Campobasso è la seconda gara da recuperare rinvio insieme a quella contro il Pineto, mentre per il Vastogirardi diventano quattro le gare da recuperare, Pineto, Atletico Terme Fiuggi, Aprilia e appunto Campobasso.

La nota del Dipartimento Interregionale:

"Il Dipartimento Interregionale della LND, riguardo alla gara tra Vastogirardi e Campobasso valevole come 26^ giornata del campionato di Serie D girone F prevista per mercoledì 14 aprile, a seguito della documentazione inviata dalla squadra di casa, ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi per cause di forza maggiore".