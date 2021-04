Sassuolo. De Zerbi: "Benevento forte ma potevamo chiuderla prima"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato la vittoria, da ex, in casa del Benevento maturata grazie ad una autorete di Barba. Queste le parole del tecnico neroverde:

"Aver vinto su un campo così difficile è motivo di orgoglio ma arrivare alla fine e tenerci i tre punti per una parata di Consigli si poteva evitare perché abbiamo avuto le occasioni per chiuderla. Io vedo un Sassuolo forte ma ci rimane sempre l’amaro in bocca per quella sensazione di poter fare di più e non averlo fatto.

Il primo tempo è stato guardingo da ambedue le parti ma siamo stati comunque sempre in pressione sugli avversari: ai miei rimprovero solo di aver tenuto la partita aperta fino alla fine pur avendo avuto tante occasioni per chiuderla.

In classifica guardo prima al Verona che è dietro di noi e non penso all’Europa League che dista 11 punti. Non vuol dire mollare ma solo essere realisti".