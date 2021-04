Benevento. Inzaghi: "Non possiamo prendere gol come questo!"

E' scuro in volto mister Inzaghi quando, dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo, commenta la prestazione dei suoi ragazzi in sala stampa. Queste le parole del tecnico giallorosso:

"Quando il portiere avversario è il migliore in campo vuol dire che hai comunque giocato bene. Non possiamo prendere gol come quello di stasera perché Boga, praticamente, non ha nemmeno dovuto dribblare per arrivare in area. Chiaro che poi ci siamo dovuti scoprire e abbiamo rischiato qualcosa ma peccato per quella palla alla fine che non è entrata nonostante la deviazione.

Siamo a +8 sulla zona retrocessione ed il nostro destino è saldamente nelle nostre mani. Dopo 2’ saremmo potuti andare in vantaggio con Depaoli, abbiamo avuto anche altre occasioni con chi è entrato dalla panchina. Dobbiamo ritornare subito a fare punti perché ce ne mancano almeno 7/8 per dirci salvi.

I punti sono importanti in questa fase del campionato ma il nostro vantaggio deve darci quella tranquillità che ci permetterà di chiudere il discorso salvezza quanto prima. Della prestazione di stasera, ripeto, mi spiace solo la modalità con la quale abbiamo preso gol.

Ora ho tutti a disposizione e quasi tutti in ottime condizioni: sceglierò di volta in volta chi sta meglio ed in base a questo, di conseguenza, sceglierò il modulo. Resto sempre convinto che non sono i moduli a vincere le partite ma la voglia e la grinta che la squadra mette in campo.

Rinnovo? Adesso sarebbe ingeneroso pensare al contratto perché c’è prima da conquistare il nostro obiettivo: lo devo ai nostri tifosi che, tornando allo stadio, dovranno ritrovare la propria squadra in Serie A".