Serie D/F: squalificati in quattro. Due turni a Tommaso Mazzei

Sono quattro i calciatori squalificati dal giudice sportivo avv. Aniello Marone dopo le gare della 25ª giornata disputate domenica. Sanzione più pesante per Tommaso Mazzei, fermato per due turni dopo l'espulsione rimediata nella sfida contro il Matese FC.

Fermati per un turno gli altri tre squalificati, Alessandro Orchi (Rieti), decimo giallo stagionale, Andrea Puca (Castelfidardo) e Alessandro Montesi (Rieti), giunti alla quinta ammonizione. Vanno ad aggiungersi ai diffidati, Manuel Angelilli (Cynthialbalonga), Pasquale Di Lullo (FC Matese) e Alessandro Sbaffo (Recanatese).

I provvedimenti disciplinari riguardanti il girone F:

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

EPIFANI MASSIMO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

INCOCCIATI GIUSEPPE (ATLETICO TERME FIUGGI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MAZZEI TOMMASO (CYNTHIALBALONGA)

Per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

ORCHI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PUCA ANDREA (CASTELFIDARDO)

MONTESI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ANGELILLI MANUEL (CYNTHIALBALONGA)

DI LULLO PASQUALE (FOOTBALL CLUB MATESE)

SBAFFO ALESSANDRO (RECANATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

ESPOSITO VITTORIO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

D'ANNA EMANUELE (REAL GIULIANOVA)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

FRABOTTA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

GALESIO LUIS FABIAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PALLADINI ALESSIO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

ESPOSITO MARIO (ATLETICO TERME FIUGGI)

SBARDELLA LUCA (CITTA' DI CAMPOBASSO)

BERTOLO FRANCESCO (PINETO CALCIO)

DE CERCHIO ALESSIO (REAL GIULIANOVA)

RIBEIRO DOS SANTOS MATEUS (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

GALEANO ACOSTA ENZO (PINETO CALCIO)

MASSETTI ANDREA (REAL GIULIANOVA)

PALUMBO COSMO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

SPAGNA STEFANO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

FOGLIA MICHELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

BANDANERA LUCA (CASTELFIDARDO)

FIDANZA NINO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

TRAORE AXEL (CYNTHIALBALONGA)

MBUBA OKE WA LUTET JEAN FR (PINETO CALCIO)

MODIC ANDREJ (REAL GIULIANOVA)