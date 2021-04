Serie C girone A, Alessandria ad un punto dalla vetta

La trentacinquesima giornata del girone A di Serie C potrebbe essere decisiva per stabilire il primo posto a fine stagione, il Como spreca due reti di vantaggio e si fa raggiungere da un doppietta di Galligani dal Grosseto e vede ridursi ad un punto il vantaggio sull’Alessandria che con una rete di Casarini infligge l’ennesima sconfitta alla Pro Sesto; i lariani hanno una partita in meno ma si deve ancora disputare lo scontro diretto, tutto ancora da decidere e non è tagliata fuori la Pro Vercelli che non ha disputato causa covid il big match di giornata del “Piola” contro il Lecco.

Quattro i pareggi di giornata, a reti bianche Olbia-Giana e Lucchese-Livorno che praticamente si condannano alla serie D, in extremis il Pontedera pareggia in casa della Juve U23 impedendo ai bianconeri di effettuare il sorpasso; continua la rimonta play-off del Novara, gli azzurri passano tre a uno a Busto Arsizio e salgono al decimo posto, impensabile dopo la sconfitta nella prima giornata di ritorno nel derby contro la Pro Vercelli che aveva fatto “annusare” alla formazione di Banchieri addirittura l’ultimo posto.

Sussulto d’orgoglio della Pistoiese, Chinellato regala tre punti insperati contro il Renate e dà speranze ai toscani; sempre più giù la Carrarese che dopo lo zero a tre in casa dell’Albinoleffe chiama Antonio Di Natale per la panchina, nell’ultimo incontro di giornata tre punti salvezza per il Piacenza contro la Pergolettese, a decidere Corbari.

Risultati e classifica di giornata