Foggia, Cau: "I ragazzi sono motivati. Palermo grande squadra"

Intervenuto ai microfoni dell'Ufficio stampa rossonero, il vice allenatore del Foggia, Roberto Cau, ha parlato alla vigilia del match con il Palermo in programma domani pomeriggio allo stadio ''Renzo Barbera''. Queste le sue parole:

"Abbiamo dovuto gestire al meglio le forze dei ragazzi, siamo passati da lavorare individualmente per salvaguardare il gruppo a ritornare alla normalità in davvero pochi giorni e non è stato semplice, col Covid non si scherza. Era necessario preparare bene questa partita, molto importante per noi ed ho visto i ragazzi motivati, vogliosi di tornare in campo. Il Palermo è forte, non sta attraversando un buon periodo ma è pur sempre una signora squadra, guai a sottovalutarlo.

Noi dobbiamo dare il massimo, pensare a dare continuità al nostro cammino e riprenderlo nella maniera migliore per centrare i play-off, che sono ormai quasi raggiunti. Formazione? E’ chiaro che siamo in emergenza, giocherà chi ci ha dato più garanzie mentali e fisiche in questi giorni".