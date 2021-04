IamC - Fofana tra il rinnovo con il Carpi e le sirene dalla Sicilia

Un contratto in scadenza al 30 giugno e un futuro tutto da scrivere. Parliamo del centrocampista del Carpi, Lamine Fofana. Il classe '98 nativo di Bingerville in Costa d'Avorio, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione è davanti ad un bivio. Il club biancorosso vorrebbe riconfermarlo in vista della prossima stagione, anche se su di lui vi è da registrare l'interesse del Palermo. Situazione in divenire; le prossime settimane saranno fondamentali in tal senso.