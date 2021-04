Serie C/C: 11 squalificati, multate Cavese e Avellino

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 12 e 13 Aprile 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

AMMENDA

€ 2.000,00 AVELLINO perché persone ammesse in tribuna dalla società assumevano un atteggiamento offensivo verso l'arbitro e verso la squadra avversaria (r.cc.).

€ 2.000,00 CAVESE perché persona non inserita in distinta ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente nell'area spogliatoi assumendo un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti di tesserati della squadra avversaria. Il medesimo all'inizio del secondo tempo di gara si posizionava indebitamente sul recinto di gioco dal quale veniva allontanato per l'intervento degli addetti federali (r.c.c.).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAIURI VINCENZO (CAVESE)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEL GROSSO CRISTIANO (CASERTANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELVINO FABIO FERNANDO (VIRTUS FRANCAVILLA)

ROMANO ANTONIO (TURRIS)

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA (AVELLINO)

DOSSENA ALBERTO (AVELLINO)

TITO FABIO (AVELLINO)

ROMIZI MARCO AUGUSTO (BISCEGLIE)

WELBECK MASEKO NANA ADDO (CATANIA)

PICCINNI MARCO (MONOPOLI)

SBAMPATO EDOARDO (PAGANESE)

BOBEN MATIJA (TERNANA)