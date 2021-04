Serie D/F. Campionato sospeso per 2 turni. Si giocheranno i recuperi

Si ferma ancora la Serie D. Come è avvenuto nel novembre scorso, il Dipartimento Interregionale ha deciso di sospendere ancora il campionato per consentire la disputa delle tantissime gare rinviate a causa della pandemia.

Oggi è stata ufficializzato quanto trapelato nelle scorse settimane. Campionati fermi il 25 aprile e il 2 maggio.

In verità il girone B non si ferma perché non ha gare da recuperare. Sospesi, invece, per due domeniche, 25/4/2021 e 2/5/2021, i gironi A, C, D, E, F e G che riprenderanno il 9 maggio Si fermano per una sola domenica i gironi H ed I. Il girone F terminerà il 13 giugno

Nel frattempo il Dipartimento ha anche deciso le date dei recuperi che vi mostriamo di seguito. Delle 27 gare da recuperare, nel girone F, ne sono state programmate 20. Eccole nel dettaglio:

Mercoledì 21 aprile ’21

Atletico Porto S. Elpidio – Olympia Agnonese (10ª giornata)

Castelfidardo – Atletico Terme Fiuggi (17ª giornata)

Pineto - F.C. Matese (16ª giornata)

Vastese – Aprilia Racing (22ª giornata)

Domenica 25 aprile 2021:

Olympia Agnonese – Pineto (11ª giornata)

Atletico Porto S. Elpidio – Montegiorgio (12ª giornata)

Mercoledì 28 aprile 2021:

Città Di Campobasso – Pineto (17ª giornata)

Atletico Porto S. Elpidio – Recanatese (21ª giornata)

Olympia Agnonese – Vastese (23ª giornata)

Montegiorgio – Atletico Terme Fiuggi (15ª giornata)

Domenica 2 maggio 2021:

Atletico Terme Fiuggi – Vastogirardi (23ª giornata)

S. Nicolò Notaresco – Montegiorgio (22ª giornata)

Real Giulianova – Atletico Porto S. Elpidio (23ª giornata)

Olympia Agnonese - Tolentino (25ª giornata)

Mercoledì 12 maggio 2021:

Real Giulianova – Olympia Agnonese (26ª giornata)

Montegiorgio - Vastese (25ª giornata)

Atletico Porto S. Elpidio –Atletico Terme Fiuggi (24ª giornata)

Vastogirardi – Pineto (20ª giornata)

Mercoledì 19 maggio 2021:

Pineto - Vastese (21ª giornata)

Aprilia - Vastogirardi (25ª giornata)

