Taranto-Nardò, i convocati di mister Laterza: ritorna Guaita

Giuseppe Laterza, tecnico del Taranto, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro il Nardò, valida per la 26a di Serie D girone H. I rossoblù hanno l'obbligo di fare bottino pieno tra le mura amiche, per avvicinarsi ancora di più al sogno promozione. Il Casarano dista otto punti, non troppi, considerando i recuperi per le gare rinviate. La concentrazione dovrà mantenere alta perchè nulla è segnato e ci sono ancora tante partite da giocare. Ecco, dunque, la lista dei giocatori scelti da Laterza per la gara di domani 14 aprile 2021:

Ciezkowski 2001, Zagari 2001, Caccetta 2001; Guastamacchia, Silvestri, Boccia 2002, Ferrara 1999, Gonzalez, Marrazzo 2002, Shehu 2002; Sernia 2001, Marsili, Tissone, Diaby 2000, Matute; Mastromonaco 2000, Falcone, Corvino, Dìaz, N.Rizzo, Alfageme, Serafino 2001, Guaita, Versienti, Corado, Santarpia 2000.