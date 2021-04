Potenza, domenica puoi salvarti in anticipo: ecco tutte le possibilità

Domenica potrebbe essere il giorno dell’aritmetica salvezza per il Potenza. Diverse sono le combinazioni per il raggiungimento del traguardo al Viviani nell’ultimo match interno contro il Monopoli. Il successo contro la formazione di Scienza garantirebbe l'obiettivo prefissato senza aspettare i risultati degli altri. Con un pareggio bisognerebbe aspettare i risultati di Teramo-Bisceglie in contemporanea alle 17.30 e di Cavese-Turris alle 20.30, mentre prima di iniziare il match contro il Monopoli già si conoscerà l’esito di Foggia-Paganese con inizio ore 15. Soltanto in un caso il Potenza sarebbe salvo se dovesse perdere: nessuna tra Paganese, Bisceglie e Cavese vince contro le rispettive avversarie.