Palermo-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Renzo Barbera" le formazioni di Palermo e Foggia, nel match valevole per il recupero della 33a giornata del girone C del campionato di Lega Pro.

Sfida dal retrogusto di play-off per le due squadre, che tornano ad affrontarsi in terra siciliana a distanza di due anni dall'ultimo precedente. I rosanero a caccia dei tre punti dopo il pari interno con la Vibonese, rossoneri, che tornano in campo dopo due turni causa Covid, per riprendere la marcia verso la migliore posizione in vista degli spareggi promozione.

I due tecnici hanno sciolto le ultime riserve, queste le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto:

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Peretti, Marconi; Almici, Luperini, De Rose, Valente; Kanoute, Floriano; Rauti. A disposizione: Fallani, Doda, Corrado, Crivello, Martin, Saraniti, Silipo, Santana, Lancini, Odjer, Broh. Allenatore: Giacomo Filippi.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Anelli, Gavazzi, Galeotafiore; Kalombo, Vitale, Said, Rocca, Di Jenno; Curcio, Dell'Agnello. A disposizione: Mascolo, Jorio, Agostinone, Salvi, Aramini, Pompa, Nivokazi, Balde, Turi. Allenatore: Roberto Cau (Marchionni squalificato).