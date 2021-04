Serie D, il Gozzano non gioca ma rimane primo

Se il Gozzano dovesse riuscire a vincere il girone A di Serie D potrebbe essere decisivo il ventottesimo turno che si è giocato lo scorso week-end, i novaresi non sono scesi in campo nel derby della Cremosina contro il Borgosesia ma hanno visto le loro inseguitrici fallire l’appuntamento con la vittoria, la Castellanzese si ferma a sorpresa a Saluzzo venendo raggiunta in pieno recupero, il Pontdonnaz non va oltre lo zero a zero in casa contro la Sanremese, stesso risultato per il Bra sempre tra le mura amiche contro un’altra ligure, la Lavagnese; il Gozzano ha un punto sulla coppia Castellanzese-Pontdonnaz, cinque sul Bra che difficilmente rientrerà in corsa per il primo posto.

Oltre a Borgosesia-Gozzano non si è disputata Varese-Legnano, sorprende il ritorno al successo del Fossano che sotto due a uno a una decina di minuti ad Imperia passa tre a due, tris anche per il Derthona che con il gol di Varela e la doppietta di Spoto batte l’Arconatese, successo interno anche per la Caronnese che di misura batte il Vado, decide l’eterno Corno.

Negli ultimi due incontri di giornata il Sestri Levante vince tre a uno contro il Casale, tre punti importanti anche per il Chieri che regola la Folgore Caratese per due a zero.