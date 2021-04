Benevento. Troppi errori nei passaggi nella sconfitta col Sassuolo

Della sconfitta del Benevento contro il Sassuolo di lunedì sera si sono cercate tante chiavi di lettura: dal modulo tattico adottato dai giallorossi, agli interpreti utilizzati per arrivare alla bravura/fortuna del portiere avversario Consigli. Un'ulteriore motivazione dello 0-1 subito dai giallorossi la forniscono le statistiche post-partite relative alla 30a giornata pubblicate dalla Lega Serie A.

Leggendo il report, infatti, scopriamo che il Sassuolo è la seconda squadra per passaggi riusciti (599) dietro alla sola Juventus (618). Nella stessa graduatoria i ragazzi di Inzaghi si piazzano all'ultimo posto a quota 199. Sono, quindi, 400 in meno i passaggi riusciti dei sanniti rispetto agli emiliani. Il dato indica due fattori: uno è la differenza nel possesso palla sbilanciata in favore dei neroverdi e l'altro è la differenza nella precisione, e dunque nella tecnica, tra le due squadre.

Il dato generale relativo alle squadre è confermato anche dalle classifiche individuali, sempre relative alla 30a giornata. Nella graduatoria riguardante il maggior numero di passaggi riusciti, infatti, ben tre delle prime cinque posizioni sono occupate da calciatori del Sassuolo: Marlon (101) è primo, Ferrari (92) è secondo e Locatelli (87) è quinto; una curiosità: i primi due sono i difensori centrali neroversi a testimonianza della continua ricerca della nota "costruzione dal basso" da parte di mister De Zerbi.

Anche le classifiche relative ai passaggi chiave, ai palloni giocati e ai cross vedono nelle prime posizioni elementi della rosa del Sassuolo. Nello specifico, Djuricic, ex della gara del "Vigorito", è primo per passaggi chiave effettuati (3) insieme a De Paul (Udinese), Ilicic (Atalanta) e Barrow (Bologna); Locatelli è secondo per palloni giocati in avanti (54) ad una sola lunghezza dal primatista Badelj (Genoa); infine il greco Kyriakopoulos è primo per cross effettuati (4).