Gladiator. Firma un attaccante classe '98 ex Rende e Catanzaro

Nuovo colpo in entrata per il Gladiator dei presidenti Aveta e De Felice: la società sammaritana si è assicurata le prestazioni sportive di Gabriele Novello, attaccante classe 98', proveniente dal Rende.

In Calabria, Novello ha giocato con la compagine biancorossa e ha vestito la casacca del Catanzaro in Serie C. Fondamentale per lui l’esperienza fatta nella Premier League di Gibilterra.

Il giovane calciatore è a disposizione del tecnico Martino per la gara casalinga contro il Savoia. Motivazioni diverse per entrambe le contendenti con i nerazzurri, al penultimo posto in classifica, in cerca di punti per la permanenza in Serie D mentre il Savoia, con il primo posto oramai andato, si gioca le residue speranze dei play off di categoria.