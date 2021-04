Savoia, pari col Gladiator. Ferraro: "Avremmo dovuto fare di più"

Al termine del pareggio per 0-0 contro il Gladiator sono arrivate le parole del mister Giovanni Ferraro:

“E’ stato il classico derby. Tante interruzioni, ritmo alto, ma alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Credo che per vincere avremmo potuto e dovuto fare qualcosa di più, una squadra come la nostra deve fare qualcosa in più. Loro sono un team complicato da affrontare, non rispecchiano questa classifica perché hanno comunque un organico di livello. Portiamo a casa un punto e va bene così”.

L’allenatore ha poi continuato: “Nel secondo tempo abbiamo provato a vincerla e la sensazione è che avremmo potuto centrare il risultato pieno. Dobbiamo sicuramente migliorare perché quando le squadre si abbassano andiamo in difficoltà e questo non può accadere. Bisogna essere più intraprendenti nel trovare calciatori tra le linee, provare l’uno contro uno o il tiro dalla distanza. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e avremmo potuto vincerla, dispiace molto non esserci riusciti. Il nostro obiettivo è fare quanti più punti possibili per guadagnare posizioni in classifica. La squadra fisicamente sta bene, è chiaro che abbiamo affrontato una trasferta lunga in Sardegna e ci sono delle assenze che numericamente ci impediscono di attuare ampie rotazioni”.