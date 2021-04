Benevento. Foggia: "Montipò? E' pronto per una grande. Tuia? Rinnova"

La gara di domenica tra Lazio e Benevento non sarà speciale sono per i fratelli Inzaghi che siederanno sulle panchine delle due squadre ma anche per il D.s. giallorosso Pasquale Foggia, ex, da calciatore, della squadra del presidente Lotito. Quest'oggi, Foggia è stato intervistato da Radiosei, emittente radiofonica capitolina che si occupa esclusivamente del club biancoceleste. Queste le parole del dirigente della Strega:

"Il mio approccio al calcio è cambiato diametralmente passando dal campo alla scrivania: da calciatore si ha una visione singola e personale del gioco mentre oggi, da dirigente, devo avere una visione a 360° che parte dalla società e finisce sul campo.

Fino ad oggi il momento più difficile è stato il mese e mezzo passato senza vincere: è stato duro anche da gestire anche se era preventivato. Il momento più bello? La vittoria a Torino contro la Juventus.

Con Tare (D.s. della Lazio n.d.r.) c'è una profonda amicizia e abbiamo un continuo confronto su tutto. Lo reputo, non perché è mio amico, uno dei migliori D.s. in Europa.

Pippo Inzaghi allena con la stessa mentalità con la quale giocava: si immerge nel calcio totalmente e sta facendo un percorso in crescendo. Tra qualche anno siederà sicuramente su una panchina importante. Di rinnovo con lui parleremo a salvezza acquisita: se arriverà una grande squadra saremo contenti per lui, altrimenti saremo altrettanto contenti se restasse con noi.

Con Simone Inzaghi conservo ancora un rapporto speciale: anche lui vive il calcio in modo totale.

La Lazio è una squadra molto forte e lo ha dimostrato, da ultimo, a Verona: sarà per noi una partita difficilissima. Lotteranno per la qualificazione Champions fino alla fine.

Immobile è, per me, il miglior attaccante che abbiamo in Italia, completo in tutto: il fatto che non abbia segnato nelle ultime giornate non deve preoccupare perché si sbloccherà sicuramente. Spero non lo faccia proprio con noi.

Riguardo al nostro campionato, possiamo dire di essere arrivati alla 30a giornata senza mai essere stati nelle ultime tre e con 8 punti di vantaggio sulla terzultima. Ora dobbiamo fare quei punti che ci mancano per centrare l'obiettivo salvezza.

Non reputo che la Lazio sia involuta, credo che la differenza fondamentale l'abbia fatta l'assenza dei tifosi: specie in alcune piazze e per certi giocatori, l'apporto dei tifosi è fondamentale per il rendimento della squadra. Nel giudicare il campionato di una squadra è un elemento da tenere in considerazione.

Montipò? Con Tare non ne abbiamo mai parlato ma sono convinto che per lui arriveranno offerte legate al valore del ragazzo. E' un classe '96, è bravo e avrà sicuramente mercato. E' migliorato molto nella gestione nel suo primo campionato di Serie A, che è molto diverso dalla B. Ha una incredibile forza caratteriale e da sicurezza all'intera squadra: ha ulteriori margini di miglioramento. Lorenzo alla Lazio? Potenzialmente può giocare in qualsiasi grande club e li avrebbe anche Reina che lo aiuterebbe a crescere non solo come portiere.

Tuia l'ho conosciuto come compagno di squadra prima alla Lazio e poi alla Salernitana. Da dirigente ho deciso di portarlo con me al Benevento. E' un ragazzo che è stato sfortunato per i tanti infortuni ma è un calciatore da Serie A. E' in scadenza ma il rinnovo è già pronto".