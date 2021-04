Non basta Capozzoli, Santa Maria stoppato dal Troina

Ancora un punto per i giallorossi. A Gagliano Castelferrato, contro il Troina, termina 1 a 1. Cilentani in serie positiva da quattro giornate e reduci dall’emozionante 1-1 finale raccolto sul campo del Dattilo. I padroni di casa, invece, vengono da due vittorie consecutive, l’ultima, pesantissima, di misura a Paternò.

Primo tempo di marca giallorossa, con Coulibaly che dopo appena 40 secondi ci prova dal limite dell’area. Al 12’ Tandara svetta su calcio d’angolo, ma il colpo di testa non è preciso. Poco dopo il quarto d’ora, i cilentani si distendono sulla destra, costringendo i padroni di casa a rifugiarsi ancora in angolo. Al 25’, su schema da calcio di punizione, Maggio spara alto. Sono ancora i giallorossi a pressare nella metà campo del Troina, arrivando minacciosi in area di rigore con Coulibaly. L’unico acuto dei padroni di casa arriva nel recupero con un tiro che termina però sul fondo.

Nella ripresa, partono bene i siciliani con Aperi subito insidioso e un corner che crea un mucchio selvaggio nell’area dei cilentani. Nel momento migliore dei padroni di casa, arriva il vantaggio giallorosso con Capozzoli che, appena entrato in campo, con un perfetto diagonale supera Aiolfi.

La reazione della squadra di casa è affidata a Guerci, blocca Polverino. E, poi, al 24’ ancora Aperi si accentra e supera Polverino per il gol del pareggio. Nella parte finale del match, non succede nulla di particolare, con le due squadre che si dividono così la posta in palio.

IL TABELLINO

Troina (4-3-3): Aiolfi; Popolo, Longo (1’ st Neri) , Mbaye, Ciccone; Kamara, Giuffrida, Palermo (12’ st Guerci); Aperi, Padovani (41’ st Santoro), Rizzo (42’ st Mascara). A disp.: Cantarero, Puleo, Diara, Santoro, Dembele, Agosta. All. Mascara

Polisportiva Santa Maria (3-5-2): Polverino; Chiariello (11’ st Capozzoli), Campanella, Romanelli; Foufoue, Coulibaly (36’ st Simonetti), Maio, Citro (36’ st Della Torre), Konios (18’ st Bozzaotre); Maggio, Tandara (25’ st Romano G.). A disp.: Grieco, Dentice, Tompte, Romano V. All. Esposito

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero (Pancani-Lo Calio)

Marcatori: 13’ st Capozzoli, 24’ st Aperi

Note: Gara a porte chiuse, campo sintetico, cielo sereno e vento moderato. Ammoniti: Mbaye, Guerci, Foufoue, Maio. Angoli: 3 a 6. Recupero: 2’ pt, 5’ st.

L’UFFICIO COMUNICAZIONE