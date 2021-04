Gladiator-Savoia 0-0: al "Piccirillo" gara senza grandi emozioni

Gladiator e Savoia hanno pareggiato per 0-0 nel match di questo pomeriggio andato in scena al "Piccirillo" valido per la 26a giornata del girone G di Serie D.

Dopo due giri di lancette ci prova il Savoia con un cross di De Rosa per Caso Naturale, il tiro del 77 viene fermato dall’opposizione di Cassaro. Al 7’ ancora gli ospiti: scambio D’Ancora- Correnti che cerca la porta con un tiro cross, ma la difesa di casa sventa la minaccia. Al 26’ occasione per il Gladiator, azione personale di Falco che però non centra il bersaglio grosso. Sul seguente calcio d’angolo è bravissimo Esposito M. a negare la rete sul colpo di testa di Maraucci. Al 44’ si vedono ancora i padroni di casa con un tiro da fuori area di Marzano, pallone sul fondo. Un minuto più tardi destro dalla distanza di De Rosa, parata di Fusco. Termina il primo tempo sul risultato di 0-0.

I primi quindici minuti della ripresa sono molto combattuti, ma nessuna occasione nitida viene creata da entrambe le squadre. Al 20’ occasione per i Bianchi, azione personale di Kyeremateng che cerca in area Caso Naturale, salva la difesa di casa. Un minuto più tardi angolo per gli ospiti, ancora il 77 di testa, salvataggio di Sall sulla linea di porta. Il Savoia spinge, il Gladiator si difende. Al 39’ ancora i Bianchi in avanti: angolo di Sorrentino, deviazione di Poziello e palla di poco fuori. Al 44’ punizione ancora del numero 25, per un niente Cipolletta manca l’appuntamento con la rete. Il forcing dei Bianchi non sortisce l’effetto sperato. Termina la gara sul risultato di 0-0.

Gladiator: Fusco, Caruso, Cassaro, Vitiello, Maraucci, Sall, Mazzotta (29’st Arrivoli), Coppola (19’st Cataruozzolo), Di Pietro (15’st Di Finizio), Falco (27’st Di Monte), Marzano (19’st Gubellini). A disposizione: Maione, Landolfo, Esposito, Novello. Allenatore: Alessio Martino.

Savoia: Esposito M., D’Ancora (24’st Sorrentino), Liccardo, Poziello, Correnti (24’st Stallone), De Rosa, Riccio (16’st Caiazzo), Manca, Cipolletta, Caso Naturale, Kyeremateng. A disposizione: Cannizzaro, Cirillo, Caliendo, Prevete, Badje, D’Auria. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Marcatori:

Ammoniti: 7’pt D’Ancora (S); 34’pt Mazzotta (G); 30’st Cipolletta (S); 40’st Cataruozzolo (G);

Espulsi:

Recupero: 1’pt; 5’st.