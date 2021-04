Recupero Serie C girone A, clamoroso tris dell’Olbia

Sorpresa nel recupero del girone A di Serie C, il Como che si giocava una bella fetta di serie B cade rovinosamente ad Olbia e spreca la chance di allungare sull’Alessandria che si sfrega le mani essendo ora ad un solo punto dai lariani con lo stesso numero di partite.

Le reti tutte nella ripresa, doppietta di Lella e gol di Udoh per i sardi che fanno un passo forse decisivo verso la salvezza. Ora per il Como trasferta contro il quasi retrocesso Livorno, big match contro l’Alessandria in casa e trasferta finale a Novara.

La classifica aggiornata