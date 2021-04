Antonio Conte spera di riavere a disposizione Ivan Perisic per il match contro il Napoli: il croato è in fase di recupero e molto probabilmente rientrerà tra i convocati per la trasferta napoletana.

Ancora in dubbio Vidal e Kolarov: per entrambi il rischio forfait è molto alto.

Sarà sicuramente a disposizione Barella che torna dopo aver scontato la squalifica.