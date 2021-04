Taranto, le parole di Laterza: "Vittoria importante"

Il Taranto esce vittorioso dalla gara casalinga allo stadio Erasmo Iacovone contro il Nardò. Dopo un weekend passato lontano dal terreno di gioco, causa rinvio della gara contro la Real Aversa, i rossoblù erano obbligati a portare a casa il bottino pieno per alimentare il sogno della promozione e mantenere alla larga le inseguitrici. Così è stato, seppur con il minimo sforzo, ma bisogna riconoscere la difficoltà della sfida contro avversari ordinati e pronti a chiudere ogni spazio.

Giuseppe Laterza, al termine della vittoria firmata Guastamacchia, ha voluto sottolineare: "Abbiamo giocato una partita molto complicata contro un ottimo avversario che si presentava con buone individualità. Potevamo chiuderla prima, ma nel complesso devo dire che abbiamo giocato bene. E' stata importantissima la vittoria perchè tutte le avversarie hanno fatto il loro dovere". Inoltre, note di merito per i ragazzi: "Tissone ha preso in mano il centrocampo, anche Diaby ha fatto benissimo. Peccato per il rosso nei confronti di Alfageme. Poi, Versienti è giocatore eccezionale, ha la mentalità da categorie superiori".

Le prossime gare saranno decisive: Fasano, Real Aversa e Fidelis Andria. Tutte trasferte, tutte gare importanti per la corsa alla promozione. La concentrazione deve rimanere alta fino alla fine, nulla è scritto e l'unico giudice della stagione sarà il campo. "Dobbiamo pensare partita per partita", ha dichiarato Laterza.