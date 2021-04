Polemiche Avellino-Bari, mister Braglia: "In altri campi c'è..."

Intervento in conferenza stampa, il tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, è tornato sulla sfida disputata con il Bari e sulla polemica nata per la presenza di tifosi sulle tribune del Partenio.

"In altri campi c'erano 4 volte di più di quelli che c'erano ad Avellino. Forse - si legge sul sito di sportavellino - c'era qualche decina in più, vista l'importanza della gara di sabato ma se c'è una cosa che questa dirigenza rispetta, quelle sono le regole. Le indagini le faranno, poi non lo so".