Lazio. In vista del Benevento monitorati Immobile, Leiva e L. Alberto

La Lazio non sa ancora se domenica pomeriggio all'"Olimpico" avrà il tecnico Simone Inzaghi in panchina: si attende l'esito del tampone di sabato per sapere se a dirigere i biancocelesti a bordocampo sarà il fratello dell'allenatore del Benevento, Filippo, oppure il secondo Massimiliano Farris.

Per quanto riguarda, invece, la rosa laziale ad essere tenuti sotto osservazione sono tre "big": Immobile, Luis Alberto e Lucas Leiva. Tutti e tre non si sono sottoposti per intero all'intensa seduta di allenamento sostenuta dai biancocelesti e non hanno partecipato alla partitella conclusiva. Non dovrebbe, comunque, essere in dubbio la loro presenza domenica contro la Strega.

Simone Inzaghi parrebbe orientato a confermare la linea difensiva vista contro il Verona al "Bentegodi" formata da Marusic, Acerbi e Radu. Visto il recupero di Lazzari, che rientra dalla squalifica, e che tornerà ad occupare la posizione di esterno destro, il centrocampo dovrebbe essere il "solito" con Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto al centro e Lulic sull'out di sinistra. In attacco, recuperato anche Correa, l'argentino dovrebbe fare coppia con Immobile vista anche la squalifica di Caicedo.