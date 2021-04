Monopoli-Casertana 0-1: decide l'ex Cuppone

Termina con la vittoria della Casertana, il recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie C, disputato al Veneziani tra la formazione campana e i padroni di casa del Monopoli.

La sfida dal sapore di uno spareggio play off è stata decisa nella prima frazione di gara quando, al 33′ minuto di gioco, gli ospiti hanno trovato il gol con l’ex di turno Cuppone che, servito da Pacilli, ha messo la palla, con un bel colpo di testa, alle spalle del portiere del Monopoli, Taliento.

La formazione biancoverde, in piena corsa play off nonostante la sconfitta di oggi e la stagione sfortunata segnata dal Covid, tornerà in campo tra sei giorni contro il Foggia. I ragazzi di Giuseppe sul cammino verso un piazzamento play off affronteranno poi Potenza e Catanzaro in trasferta e Ternana in casa.