Monopoli-Casertana 0-1: squillo di Cuppone, "Veneziani" espugnato

La Casertana, nel recupero della 33a giornata, espugna il "Veneziani" di Monopoli e incamera tre punti importantissimi nella corsa alla qualificazione ai play-off. Il finale è stato di 0-1 in favore dei falchetti con rete di Cuppone, alla tredicesima marcatura stagionale.

La prima azione degna di nota della gara arriva al 33' del primo tempo e coincide con la rete della Casertana: cross di Pacilli con il sinistro, Cuppone svetta e tocca quanto basta per indirizzare alle spalle di Taliento. Da segnalare l'uscita, nel finale di tempo, di Turchetta per infortunio: al suo posto entra Rosso.

Nella ripresa il Monopoli cambia passo e si getta alla ricerca del pareggio anche se il primo tiro della frazione è di Hadziosmanovic al 48': il terzino rossoblù, però, imprime potenza al pallone ma non è preciso nella mira. La replica dei padroni di casa è affidata a Zambataro che prima, al 58', trova la deviazione in corner di Rosso su un suo tiro e poi, qualche minuto dopo, manda alto dopo la respinta di Avella su tiro di Guiebre. Gli ultimi due brividi sulla schiena dei falchetti arrivano in pieno recupero: tiro dalla distanza di De Paoli respinto da Avella che si ripete pochi istanti dopo su Starita, ex della partita.

Con questa vittoria la Casertana rafforza la decima posizione in classifica portandosi a quota 44 punti, +4 rispetto proprio al Monopoli che ha, però, ancora una gara da recuperare.

TABELLINO

MONOPOLI (3-5-2): Taliento; Arena, Bizzotto, Nicoletti (57′ Paolucci); Viteritti, Zambataro (85′ Tazzer), Vassallo (67′ Iuliano), Currarino (57′ Starita), Guiebre; De Paoli, Soleri (67′ Bunino). All. Scienza. A disp. Menegatti, Mercadante, Liviero, Isacco, Vignati, Nina, Riggio.

CASERTANA (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Ciriello, Carillo, Rillo (75′ Polito); Icardi (61′ Matese), Santoro, Izzillo (75′ Varesanovic); Pacilli (75′ Castaldo), Cuppone, Turchetta (40′ Rosso). All. Guidi. A disp. Dekic, Zivkoivc, Buschiazzo, De Vivo, Matos, Bordin, Longo.

ARBITRO: Matteo Centi di Viterbo

ASSISTENTI: Francesco Collu – Adolfo Baratta di Oristano

MARCATORE: 33′ Cuppone (CAS)

AMMONITI: Arena (Monopoli); Avella, Hadziosmanovic, Matese, Rosso (CAS); Guidi (CAS) per proteste

ANGOLI: 7-0 per il Monopoli

RECUPERO: 2′ PT; 5′ ST

LA CLASSIFICA