IamC - Viterbese, nel mirino c'è l'attaccante Ubaldi del Cannara

I 14 gol in 19 presenze con la maglia del Cannara, club di Serie D, hanno acceso l'interesse di numerosi club di Serie B e Serie C. Stiamo parlando di Leonardo Ubaldi, classe 1999 e ormai maturo per il salto nel calcio che conta. Secondo l'indiscrezione raccolta dalla nostra redazione ad accendere i radar sul giovane talento c'è la Viterbese, club militante la Serie C. Per Ubaldi pronta a scatenarsi un'asta, non resta che attendere l'estate.