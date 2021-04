Serie D - Girone F: i provvedimenti del Giudice Sportivo

Sono cinque i calciatori fermati dal giudice sportivo dopo le gare di mercoledì 14 aprile. Tutti e cinque salteranno una giornata. Ameth Fall dell'Atletico Terme Fiuggi e Cristian Esposito del Rieti, espulsi mercoledì, mentre per gli altri tre la squalifica scatta per cumulo di ammonizioni. Per Tiziano Luciani dell'Aprilia la squalifica scatta per aver raggiunto la decima ammonizione. Per i due giocatori del FC Matese, Luca Cassese e Antonio Riccio, lo stop scatta per il quinto giallo stagionale.

I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARE DEL 14/ 4/2021

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 TOLENTINO 1919 SSDARL

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

BATTISTI RAFFAELE (RIETI S.R.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FALL AMETH (ATLETICO TERME FIUGGI)

ESPOSITO CRISTIAN (RIETI S.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

LUCIANI TIZIANO (APRILIA RACING CLUB SRL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

CASSESE LUCA (FOOTBALL CLUB MATESE)

RICCIO ANTONIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

ZIRA LEONARDO (ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO)

ROSANIA DANIELE (CYNTHIALBALONGA)

OMICCIOLI ANDREA (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

SALVATORI DAVIDE (PINETO CALCIO)

DI FILIPPO NICOLAS (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

FRABOTTA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

BRACONI LORENZO (CASTELFIDARDO)

CUCCU RICCARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

GALESIO LUIS FABIAN (FOOTBALL CLUB MATESE)

RAPARO MARCO (RECANATESE A.S.D.)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

OLIVERA DA ROSA RUBEN ARIEL (APRILIA RACING CLUB SRL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

PRUDENTE SALVATORE (APRILIA RACING CLUB SRL)

DEL DUCA PIETROMARIA (ATLETICO TERME FIUGGI)

SCOGNAMIGLIO VINCENZO (RECANATESE A.S.D.)

MARCHIONNI LORENZO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

PALUMBO COSMO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

LABRIOLA CLAUDIO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

ZRANKEON GUILAIN DAVIS (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

CASIMIRRI ANDREA (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

CROCE MARCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MORGANTI JACOPO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

DI VICO FRANCESCO (CYNTHIALBALONGA)

PALOMBO MATTIA (FOOTBALL CLUB MATESE)

SANTORO LEONARDO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

DI STEFANO RICCARDO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

OLCESE EMILIANO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

TORTELLI PAOLO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

RINALDI LEONARDO (CASTELFIDARDO)

MASTRIPPOLITO LEONARDO (PINETO CALCIO)

ACQUADRO ALBERTO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

BUONAVOGLIA SALVATORE (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

MANCINI ANDREA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

Foro: FC Matese