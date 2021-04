Potenza, domenica Sepe e Di Somma saranno ancora out Possibili cambi

In vista dell'ultima gara casalinga dell'anno, il tecnico del Potenza Fabio Gallo potrebbe effettuare dei cambiamenti di formazioni contro il Monopoli rispetto al match di Catania. Saranno ancora assenti Sepe e Di Somma. Il tecnico lombardo potrebbe soprattutto cambiare in difesa. Davanti a Marcone, sulla destra Coccia (o Noce) e sulla sinistra Panico (o Coccia). Invece in mezzo la retroguardia potrebbe essere formata dalla coppia Gigli-Conson. A centrocampo non va escluso il ritorno tra i titolari Bruzzo per la sua dinamicità, mentre in attacco Romero si candida per una maglia da titolare. Da capire chi sarà il suo partner in avanti.