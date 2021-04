Non giocheranno domenica alle 15 Novara e Pistoiese, la sfida valevole per la diciassettesima giornata del girone A di Serie C si disputerà alle 20.30.

Entrambe hanno bisogno di una vittoria, il Novara per continuare la corsa verso i play-off, la Pistoiese per coltivare la speranza di una salvezza da ottenere ai play-out.