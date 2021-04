Lavagnese-Borgosesia 6-2, crollo granata in Liguria

Turno infrasettimanale nefasto per il Borgosesia che subisce una pesante sconfitta per sei a due in casa della Lavagnese; il match era iniziato bene per i granata con il vantaggio di Perego ma già a fine primo tempo lo score era Lavagnese 4 Borgosesia 1, nella ripresa il risultato ha assunto dimensioni ancora più importanti.

La cronaca Borgosesia subito in vantaggio al 6’, Perego dopo una bella combinazione con Monteleone batte Boschini; all’8’ ancora pericolosi i granata con un colpo di testa di Bramante che non inquadra la porta, al quarto d’ora arriva il pareggio della Lavagnese con Addiego Mobilio con una potente conclusione dalla distanza. Finale di tempo disastroso per il Borgosesia, al 38’ Buongiorno è lesto su una corta respinta di Barlocco a siglare il vantaggio, al 42’ il tris di Avellino su cross di Addiego Mobilio e addirittura nel recupero Buongiorno firma il poker. Non cambia il copione nella ripresa, pokerissimo di Buongiorno attorno all’ora di gioco, nel finale prima c’è il due a cinque di Rivi e successivamente il sei a due in contropiede di Alluci che dà proporzioni tennistiche al punteggio.