Serie D/F: rinviata la gara Castelfidardo-Vastogirardi

Ancora un rinvio per il Vastogirardi dopo le positività riscontrate nel gruppo squadra. Non si giocherà Castelfidardo-Vastogirardi di domenica 18 aprile, rinviata a data da destinarsi. Terza partita consecutiva rinviata per la formazione di Prosperi dopo quella contro l'Aprilia, di domenica scorsa, e quella di mercoledì contro il Campobasso.

Sono cinque adesso le gare che la formazione altomolisana deve recuperare, tre per il Castelfidardo.

21 aprile - Castelfidardo - Atletico Terme Fiuggi

2 maggio - Vastese - Castelfidardo

5 maggio - Atletico Terme Fiuggi-Vastogirardi

12 maggio - Vastogirardi - Pineto

19 maggio - Aprilia - Vastogirardi

Ancora da definire le data di:

Vastogirardi - Campobasso

Castelfidardo - Vastogirardi