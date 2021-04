Serie D/F, ventisettesima giornata: le designazioni arbitrali

Diramate le designazioni arbitrali della 27ª giornata in programma domenica 18 aprile con inizio alle ore 15:00. Come è noto anche questa giornata ha visto il rinvio, a data da destinarsi di due gare Olympia Agnonese-Atletico Porto Sant'Elpidio e Castelfidardo-Vastogirardi per le positività riscontrate nel gruppo squadra delle due società molisane.

Affidato all'esperto sig. Vingo di Pisa, quinto anno alla CAN D con 81 presenze, lo scontro al vertice tra FC Matese e San Nicolò Notaresco in programma al "Ferrante" di Piedimonte Matese. Cutrufo di Catania, 41 presente nei quattro anni di appartenenza alla CAN D, dirigerà lo sfida del "Nuovo Romagnoli" tra la capolista Campobasso e la Vastese.

L'altro partita che interessa l'alta classifica, quella tra Castelnuovo Vomano e Cynthialbalonga è stata assegnata al sig. Mastrodomenico di Matera, nella foto, al terzo anno alla CAN D. Finora ha collezionato 43 presenze.

Le gare della 27ª giornata con le relative designazioni arbitrali: