Bari, Marras: "Il terzo posto sarebbe il massimo per i play off ma..."

Si avvicina la sfida del San Nicola tra Bari e Palermo. I biancorossi, reduci dalla sconfitta nello scontro diretto con l'Avellino, avranno a disposizione tre partire per rilanciarsi e cercare di presentarsi nel modo migliore ai play-off. In mattinata, Manuel Marras, ala biancorossa, è intervenuto sulle frequenze di RadioBari per analizzare il momento vissuto dalla squadra: "Bisogna fare qualche sforzo in più, sotto tutti i punti di vista per arrivare all'obiettivo che sappiamo. I risultati sono fondamentali, abbiamo incontrato tantissime difficoltà. Non conta più dare tutto, non basta. Bari è un'opportunità incredibile: fare la B qua sarebbe qualcosa di fantastico. Il presidente? Abbiamo parlato con lui, è dalla nostra parte, cerca di capire le problematiche, è sempre al nostro fianco. Lui è una grandissima persona, nonostante le difficoltà cerca di darci una mano standoci vicino. Qualcun altro ci avrebbe dato più bastone che carota...".

Sulla corsa play off: "Sappiamo che posizionarsi come miglior terza sarebbe il massimo per il regolamento play-off, ma la vedo dura. Sicuramente dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile perché conterà tanto. Bisogna arrivare ai play-off con la certezza di potercela fare".

Il prossimo avversario, il Palermo: "E' nato come noi da poco. Hanno incontrato tante difficoltà. Hanno buone individualità. Forse gli mancherà Lucca, che è veramente un buon giocatore. Hanno buoni esterni. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Floriano? Bisogna stare attenti a tutti. La gente dovrebbe avere paura di venire a giocare a Bari: dovrebbero pensare più loro a noi che il contrario".