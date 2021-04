Benevento. Inzaghi: "Gaich o Lapadula? Dipenderà dal modulo"

Giorno di conferenza per mister Filippo Inzaghi in vista della trasferta del Benevento sul campo della Lazio prevista per domenica pomeriggio alle ore 15. Queste le parole del tecnico giallorosso ai media dalla sala stampa del "Vigorito":

"I ragazzi stanno bene, si stanno allenando seriamente e mi auguro che contro la Lazio facciano una grande partita. Mancheranno Moncini e Foulon ma per il resto sono tutti disponibili.

Abbiamo ancora tanti dubbi sul sistema di gioco, abbiamo due opzioni e chi starà meglio comincerà la partita decidendo, quindi, anche il modulo. Abbiamo 3 partite in 7 giorni e dobbiamo badare anche a questo.

Letizia sta bene e deciderò sul momento se andrà in campo dal 1': è stato assente per 70 giorni e dovremo tenerne conto. Se giocasse domenica non ci sarà sicuramente mercoledì.

Se giocheremo con due trequartisti giocherà uno tra Lapadula e Gaich come punta, se adotteremo il 3-5-2 allora potrebbero giocare insieme.

Improta è una mezzala, o un esterno offensivo, ma per fortuna può giocare in vari ruoli in base al modulo o alle esigenze.

Mi auguro di trovare mio fratello Simone in panchina ma credo che la salute sia la cosa più importante, spero succeda prima di domenica. Vengono da 9 vittorie casalinghe consecutive e non sarà una partita facile.

La possibilità che ritorni il pubblico per il finale di campionato ci rende felice. Sappiamo quanto possano fare i tifosi sugli spalti: festeggiare con loro le nostre imprese sarebbe stato bellissimo.

Non sono preoccupato per le prossime due partite, sono concentrato sulla mia squadra: avere tutta la rosa a disposizione semplifica il lavoro. Pensiamo ad una gara alla volta a cominciare dalla Lazio".