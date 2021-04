Serie D girone A, c’è il sorpasso in vetta!!!

La ventinovesima giornata del girone A di Serie D vede il sorpasso in testa alla classifica, la Castellanzese si sbarazza senza problemi del Chieri chiudendo la pratica nella prima mezzora e approfitta del passo falso del Gozzano che non va oltre lo zero a zero in casa contro il Saluzzo; i novaresi devono ancora recuperare il match contro il Borgosesia ma lo stato di forma di Allegretti e compagni è preoccupante per quanto visto nelle ultime partite.

Non approfitta il Pontdonnaz fermato a Casale sull’uno a uno, pari anche per il Bra il cui match contro l’Arconatese finisce a reti bianche; turno ancora una volta zoppo, non si sono disputate Folgore Caratese-Imperia e Sanremese-Varese, debacle del Borgosesia che subisce un umiliante sei a due in casa della Lavagnese, granata sempre più lontani dalla salvezza e raggiunti nell’incontro più divertente di giornata dal Vado che si aggiudica quattro a tre il derby ligure contro il Sestri Levante.

Negli ultimi due incontri di giornata secondo risultato utile consecutivo per il Fossano che pareggia in casa contro la Caronnese, bel successo del Legnano che con le reti di Gasparri e Brusa batte il Derthona.

Risultati e classifica di giornata