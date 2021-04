Cassano: "Tornare a Bari significava buttare il mio talento"

Parole che non faranno piacere ai tifosi del Bari quelle pronunciate da Antonio Cassano alla Bobo TV.

L'ex Roma si è così espresso sul suo mancato ritorno in maglia biancorossa: “Siccome io ho avuto la fortuna in carriera di giocare solo ed esclusivamente in Serie A, avere l’idea di tornare a casa - tra virgolette, perché alla fine ho giocato per quindici anni fuori da Bari anche se sono barese e ho Bari nel cuore - e smettere giocando in Serie B a 32/33 anni, dopo aver giocato in squadre come Milan e Real Madrid, significava buttare nel cesso il mio talento. A 32 anni puoi giocare ancora 5 o 6 anni. Non è per il Bari, ma mi guardo allo specchio e dico ‘abbi un po’ di riconoscenza per il tuo talento’. Non me la sono sentita, ma non per il mio Bari, o per l’Entella a cui sono stato vicino, ma perché non volevo sprecare il mio talento, non me la sono sentita".