IamC - Ternana, Mariani: "Società pronta a investire sul futuro"

La Ternana di Cristiano Lucarelli è approdata in Serie B a suon di record, lasciando un segno tangibile sulla Serie C 2020/2021 e prospettando un futuro importante in categorie superiori. Merito di una società forte capeggiata da Stefano Bandecchi che proprio nei giorni scorsi ha dichiarato di restare in carica da presidente del club per altri tre anni, annunciando numerosi investimenti. Il "miracolo" Ternana, difatti, sarebbe un modello da studiare: prima squadra, calcio giovanile e calcio femminile pronti al grande salto con organizzazioni mirate alla crescita, e non sarebbe assolutamente strano vedere le Fere in Serie A negli anni avvenire. La nostra redazione ha avuto il piacere di intervistare uno dei capisaldi del movimento rossoverde, ovvero Ferruccio Mariani. Attuale allenatore della Primavera, in passato anche allenatore della prima squadra nel momento del bisogno e grande conoscitore di calcio, nonché maestro per i più giovani. Una piacevole chiacchierata che non poteva non partire dalla cavalcata di Falletti e soci, ecco l'intervista riportata di seguito:

Mister, se l’aspettava un cammino del genere da parte della Ternana in un girone C considerato il più competitivo di tutti?

Tutto parte dalla programmazione della società, basti pensare che questo è il terzo anno che si provava a costruire una rosa per vincere. Nonostante molti addetti ai lavori posizionavano la Ternana dietro altre compagini blasonate, le Fere hanno conservato l'intelaiatura dell’anno precedente aggiungendo 4-5 giocatori importanti. Lucarelli ha portato in panchina una grande personalità, uno staff importante, ha iniziato a vincere e correndo più degli altri, visto che nel calcio di oggi devi correre più dell'avversario per avere la meglio, ne è uscito fuori un campionato meraviglioso. Il merito va dato anche ad una società forte, col patron Bandecchi che sta facendo grandi cose anche a livello umano. A Terni aiuta tante famiglie in difficoltà ed è davvero impegnato nel sociale.

Ritiene che l’attuale rosa rossoverde possa disputare già una Serie B di alto livello vista l'amalgama che dimostra?

Questa è sicuramente una rosa importante. C'è da dire che la Serie B è diversa dalla C, ma penso che integrando qualche giocatore di categoria l'attuale rosa possa far bene anche in cadetteria.

Come sta andando, invece, il cammino della Primavera?

Siamo una rosa molto forte a livello tecnico ma pecchiamo di personalità, si va subito in difficoltà se si sbaglia anche un solo controllo di palla. Io che li vedo allenarsi durante la settimana senza pressioni posso dire che ci sono elementi molto forti, poi la partita del sabato cambia sempre tutto. L'anno prossimo faremo il campionato di Primavera 2 e la società farà investimenti anche in questo settore, come fatto per la prima squadra e nel calcio femminile.

Da conoscitore del calcio e della serie C, ritieni che sia una competizione da rifondare?

Si, dovrebbero rifondarla. I costi sono altissimi, tante società non ce la fanno a reggerli. Dovrebbero realizzare due gironi per la Serie B e in C il semi-professionismo. Ci sono pochi introiti, la Lega non dà tante risorse per andare avanti e così si creano solo problematiche con società che non pagano i dipendenti e poi falliscono.

E' d'accordo con le parole di Massimilliano Allegri sulla mancata cura della tecnica individuale nei settori giovanili nostrani?

Sono assolutamente d'accordo con lui, vedo ragazzi che arrivano da me che dovrebbero essere già pronti e in realtà hanno grosse difficoltà a livello tecnico. L'unico settore giovanile che cura la tecnica è quello dell'’Atalanta, lì gli allenatori mettono sotto i ragazzini sotto questo aspetto sin dai pulcini. La verità è che ci sono tanti allenatori giovani che non hanno mai giocato a calcio e fanno gli allenatori studiando solo sui libri, ma non funziona così, il calcio è stato inventato e non c'era nulla di scritto da seguire. Se si vogliono ottenere successi con la Nazionale come un tempo va ripresa la preparazione tecnica, ad oggi si cura molto il gioco di squadra e basta.