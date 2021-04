Lazio. Farris: "Benevento pericoloso, sappiamo che partita faremo"

Massimiliano Farris, allenatore in seconda della Lazio, vista l'assenza di Simone Inzaghi, ancora positivo al covid, ha risposto alle domande dei media alla vigilia del match dell'"Olimpico" contro il Benevento. Queste le parole del tecnico biancoceleste:

"I ragazzi stanno bene, abbiamo recuperato Lazzari e Correa ma non avremo Caicedo. Avremo tre gare in 7 giorni e dovremo per forza fare qualche cambio.

Con Inzaghi siamo in contatto costante: è lui che dirige, seppur virtualmente, gli allenamenti e per la formazione decideremo insieme. Sta meglio e aspetta solo di negativizzarsi. Gli abbiamo dedicato la vittoria di Verona e vorremmo dedicargliene anche una col Benevento. Tiene molto a suo fratello Filippo e gli avrebbe fatto piacere incontrarlo: gli porterò i suoi saluti.

Il Benevento è pericoloso, sono i numeri a parlare. Pippo Inzaghi sta lavorando davvero bene. Hanno conquistato cinque successi in trasferta, compreso quello di Torino in casa della Juventus. Non sappiamo con che modulo giocheranno ma conosciamo le caratteristiche dei loro calciatori. Sappiamo la partita che dovremo fare: se vogliamo andare in Champions servono i tre punti".