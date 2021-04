La Salernitana ribalta il Venezia con il bis di Gondo nel recupero

La Salernitana batte in rimonta il Venezia al termine di una gara dalle mille emozioni.

Il Venezie parte molto bene e dopo 28 minuti va meritatamente avanti con il gol di Maleh. Ma si risveglia la Salernitana che in pochi minuti crea tre nitide occasioni da gol non concretizzate da Di tacchio, Kiyine e Cicerelli (due grandi interventi di Maenpaa).

Nella ripresa ancora Salernitana vicinissima al gol prima con Gyomber che calcia alle stelle da distanza ravvicinata e poi con il palo di Djuric.

Nel finale il clamoroso ribaltone: al 92esimo con un tap in Gondo pareggia. Passano due minuti e Gondo concede il bis segnando ancora a porta vuota tra le proteste furiose del Venezia per il fallo di Djuric su Maenpaa non ravvisato dall'arbitro.

TABELLINO

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec; Veseli (28'st Jaroszynski), Gyomber, Bogdan, Casasola; Cicerelli (1'st Djuric), Di Tacchio, Schiavone (1'st Capezzi), Kupisz (20'st Anderson); Kiyine; Tutino (35'st Gondo).A disp: Micai, Adamonis, Mantovani, Boultam, Kristoffersen, Durmisi. All: Castori

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Crnigoj (35'st Taugourdeau), Fiordilino, Maleh; Johnsen (16'st Aramu), Forte, Di Mariano (28'st Esposito).A disp: Pomini, Cremonesi, Molinaro, Felicioli, Ferrarini, Rossi, Dezi, Bjarkason, Bocalon. All. Zanetti

Arbitro: Forneau di Roma 1

Ammoniti: Modolo, Djuric, Maleh, Mazzocchi, Veseli, Cernigoi