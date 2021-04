Crotone-Udinese 1-2: De Paul spinge i pitagorici verso la Serie B

Manca solo la matematica a decretare la retrocessione in Serie B del Crotone dopo la sconfitta patita allo "Scida" contro l'Udinese per 2-1.

Alla squadra di Cosmi non è bastata la 17a rete stagionale di Simy, che aveva momentaneamente pareggiato la rete del vantaggio siglata da De Paul. Lo stesso De Paul, pochi minuti dopo il pari del nigeriano, ha siglato la rete del definitivo vantaggio per i friulani allenati da Gotti prima di essere espulso al 90'.

L'Udinese si porta a 36 punti, con un margine di +14 sulla terzultima in classifica, e può dirsi virtualmente salva visto il numero di squadre alle sue spalle. Il Crotone, dal canto suo, resta ancorato sul fondo della classifica con 15 punti, sempre, momentaneamente, a -12 dalla salvezza ma con una gara in meno da disputare. Sembrano non esserci più speranze per la formazione calabrese: con tutta probabilità, i pitagorici disputeranno il prossimo campionato di Serie B.

IL TABELLINO