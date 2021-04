Lazio. Leiva: "Col Benevento sarà dura ma siamo preparati per vincere"

Nel consueto match program pubblicato dalla Lazio sul proprio sito ufficiale, il centrocampista brasiliano Lucas Leiva ha presentato la gara di domani pomeriggio contro il Benevento. Queste le parole del calciatore biancoceleste:

Lazio-Benevento: cha partita sarà?

"Sarà dura, come dimostra la gara di andata nella quale siamo stati in difficoltà e quindi dovremo migliorare se vogliamo portare a casa una vittoria che sarebbe importante per la nostra stagione. Il Benevento, rispetto alla passata esperienza in Serie A, è più maturo. E' una partita difficile ma noi ci siamo preparati per vincere".

Inzaghi vi ha seguito da remoto: cosa è cambiato nel lavoro?

"Purtroppo il mister non può essere presente ma ci vediamo da remoto tutti i giorni nelle riunioni e segue ogni allenamento da casa. Speriamo torni il più presto possibile. Nella preparazione non è cambiato nulla, continuiamo a fare il consueto lavoro per arrivare al meglio alla partita“.

Contro il Benevento il tuo ultimo gol con la maglia della Lazio: era il 31 marzo 2018.

"Ricordo bene quel giorno, fu un gran bel gol, sicuramente speciale. Arrivò in una partita difficile, soprattutto all’inizio, anche se alla fine vincemmo 6-2. Spero di poter tornare presto al gol perché non segno da troppo tempo“.