Fasano-Taranto, i convocati di mister Laterza: out capitan Marsili

Il Taranto si prepara per la trasferta ostica contro il Fasano. Mister Giuseppe Laterza ha diramato la lista dei convocati, in vista della 27a giornata di campionato di Serie D girone H. La compagine rossoblù non ha mai vinto in casa del Fasano: solamente tre punti in sei partite. Domani, dunque, ci sarà da lottare per conquistare il bottino pieno e interrompere l'incantesimo e, soprattutto, avvicinarsi all'obiettivo Serie C. Il Taranto ha i favori dei pronostici, è la capolista del girone H, ma visti i risultati a Fasano, bisogna restare concentrati per tutto l'arco dei 90'.

Ecco i convocati:

Ciezkowski 2001, Zagari 2001, Caccetta 2001; Guastamacchia, G.Rizzo, Boccia 2002, Versienti, Gonzalez, Silvestri, Marrazzo 2002, Shehu 2002; Sernia 2001, Tissone, Matute, Diaby 2000; N.Rizzo, Mastromonaco 2000, Guaita, Serafino 2001, Corvino, Diaz, Falcone