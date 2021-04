Fasano-Taranto, Laterza: "Servirà una gara attenta"

L'ex più atteso sarà mister Giuseppe Laterza, reduce dall'esperienza a Fasano, prima di sposare il progetto Taranto. Il tecnico rossoblù avrà l'arduo compito di conquistare i tre punti su un campo quale il Vito Curlo. Laterza ha parlato in conferenza stampa, prima di affrontare la 27°giornata di Serie D girone H. Il mister degli ionici ha dichiarato: "Domani le emozioni saranno tante, è inutile nasconderlo. Torno nel posto in cui sono cresciuto e conosciuto tanta gente, vivendo momenti bellissimi".

L'introduzione è stato certamente per la sua Fasano, ma domani farà ritorno da avversario e per conquistare i tre punti ci vorrà una grande prova. Il sogno promozione è lì, a pochi passi, ma questi bisogna farli il prima possibile, rimanendo sul pezzo per tutto l'arco dei 90'. Laterza ribadisce sempre l'importanza di pensare partita dopo partita, per non risparmiare nessuna goccia di sudore e lottare per il massimo risultato. "Il Fasano è una squadra dinamica, giovane e con tanta intensità. Sarà importante far girare velocemente la palla. Servirà una gara attenta".

La forza del gruppo è la principale forza del gruppo rossoblù e Laterza lo ribadisce, facendo il punto della situazione: "I ragazzi stanno bene, hanno entusiasmo e tanta voglia di scendere in campo. Domani dobbiamo prendere il massimo risultato".