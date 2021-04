Serie D, si va verso il cambiamento del format delle retrocessioni

Potrebbero esserci soltanto due retrocessioni dalla serie D ai campionati di Eccellenza. E' questa l'indiscrezione che sta circolando nelle ultime ore e potrebbe tramutarsi in realtà nei prossimi giorni. L'idea è di decretare la retrocessione diretta per la sola ultima classificata, mentre per l'altro posto si deciderà attraverso i play-out. In questo modo la sestultima classificata si salverebbe direttamente, mentre dal quintultimo al penultimo si disputerebbero i play-out. Ricordiamo che saranno 24 le promozioni dai campionati di Eccellenza regionale alla quarta serie nel seguente ordine dopo l'ufficialità resa nota dalla Figc:

1 promozione in Serie D per Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Trento/Bolzano

2 promozioni in Serie D per Campania, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto

3 promozioni in Serie D per la Lombardia