Sassuolo-Fiorentina 3-1, Berardi fa 100 in neroverde

Il Sassuolo sconfigge la Fiorentina e sorpassa in classifica il Verona salendo all’ottavo posto subito dietro alle sette grandi. De Zerbi deve fare a meno ancora di Caputo, mentre recupera Berardi e Locatelli ma solo per la panchina.

Nel primo tempo i neroverdi fanno la partita, anche se sono i viola a trovare il gol del vantaggio alla mezza’ora con una gran botta di Bonaventura. La reazione dei padroni di casa è sterile, e nel finale di tempo Castrovilli sfiora il 2-0.

Nell’intervallo De Zerbi mette dentro Kyriakoupoulos, Defrel e Berardi; e la partita subito cambia. Nel giro di 3 minuti vengono concessi due rigori ai neroverdi, uno per fallo di Dragowski su Berardi, e l’altro su Raspadori. Dal dischetto entrambe le volte va Domenico Berardi, e si rivela infallibile: due su due trasformati. La Fiorentina accusa il colpo senza riuscire a reagire; nel finale arriva anche il terzo gol neroverdi ad opera di Maxime Lopez. Finisce 3-1 per un bellissimo Sassuolo grazie ai gol 100 e 101 di Berardi in maglia neroverde.