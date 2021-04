IamC - Ternana, le prime manovre per la Serie B. Spunta Carraro

In casa Ternana, dopo la promozione in Serie B, è già tempo di pensare al futuro. Le Fere sono già attive in sede di calciomercato, tanto che il direttore sportivo Luca Leone, starebbe valutando dei primi profili in vista della sessione estiva. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il primo nome monitorato dal club umbro è quello di Marco Carraro del Frosinone. Il centrocampista classe '98, che tornerà a fine stagione alla casa madre Atalanta, potrebbe così sbarcare alla corte di Cristiano Lucarelli. Prime manovre all'orizzonte; la Ternana pianifica il futuro.