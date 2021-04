IamC - Emissari del Parma in Serbia. Spunta il profilo di Makaric

Pianificare il futuro, che molto probabilmente sarà in Serie B, consolidando lo scouting e la ricerca di profili consoni al nuovo progetto. Questo il mantra del Parma. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nella serata di ieri emissari del club ducale erano presenti al Marakàna di Belgrado in occasione della sfida tra Stella Rossa e Radnik. E pare che nel mirino ci sia Milan Makaric, attaccante di proprietà del Radnik. Il classe '95, tra le sorprese della Super Liga serba, ha già messo a segno 20 reti, condite da 6 assist, in 32 presenze. Numeri importanti; numeri che potrebbero valergli la chiamata in Italia.